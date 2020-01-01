Строительством сетей наружного освещения в Нижней Курье и Старых Водниках займется «ДСТ-Строй» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПАО "Пермэнергосбыт"

МКУ «Пермблагоустройство» заключило с компанией «ДСТ-Строй» муниципальный контракт на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники и Нижняя Курья. Стоимость работ оцененоав 12,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По условиям контракта компания «ДСТ-Строй» должна установить 150 световых опор со светодиодными светильниками вдоль улиц Калинина, Юнг Прикамья, Капитана Пирожкова, Каляева, Сокольской, Монтажников, Байкальской, Оханской, Черниговской, Парусной, Теплопроходной, Штурманов, Граничной, Туапсинской и Нижне-Курьинской. Также новое освещение появится в Якорном, Тупиковом и Веслянском переулках.

Общая протяжённость участков улиц — около 5 км. Работы должны быть выполнены до середины октября 2021 года.

Гарантийный срок составляет 5 лет.

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