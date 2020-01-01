Елена Синица К началу мая кредиторская задолженность предприятий края составила 462,6 млрд руб. В сравнении с апрелем она выросла на 5,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 мая 2021 года, суммарная задолженность (кредиторская задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам) предприятий Пермского края составила 1,253 трлн руб. Просроченная составляющая составила 55,2 млрд руб., или 4,4% от общей суммы задолженности. Об этом сообщает Пермьстат.

К началу мая кредиторская задолженность предприятий региона составила 4652,6 млрд руб. Из них 40,8 млрд руб. — просроченные платежи.





В сравнении с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности вырос на 5,2%, а просроченные долги снизились на 2,5%.





По данным ведомства, кредиторская задолженность зафиксирована у 136 организаций края.





Также сообщается, что к 1 мая объём кредиторской задолженности у промпредприятий составил 299,9 млрд руб. Это на 7,4% выше уровня предыдущего периода.





В то же время сумма просроченной задолженности уменьшилась на 1,8 % и составила 38,2 млрд руб.





Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам к маю сложилась в сумме 790,6 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 14,5 млрд руб.





Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца возросла на 0,7% и достигла 428,1 млрд руб.





Объём просроченных дебиторских неплатежей за месяц увеличился на 7,8% и составил 34,4 млрд руб.





Такой вид задолженности отмечен у 273 организаций края.





В промышленном производстве края в течение апреля 2021 года она снизилась на 0,1%, и составила 298,3 млрд руб.





Её просроченная составляющая возросла на 8,7% и достигла 30,3 млрд руб.

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