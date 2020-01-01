Елена Синица В Прикамье поступило свыше 16 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 Их уже распределили по медучреждениям края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край доставлено 16 650 комплектов двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Их распределили между медорганизациями региона. Об этом сообщает краевое правительство.

По данным минздрава Пермского края, первым компонентом вакцины привились 378,5 тыс. жителей.





Из них более 263 тыс. завершили курс иммунизации.





В целом за период массовой вакцинации в край поступило 421 398 комплектов вакцин. Из них 42 410 — «ЭпиВакКорона», 2340 — «КовиВак», 376 648 — «Спутник V».

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