Олеся Максименко
Пермячка подозревается в изготовлении фиктивных справок о тестах на COVID-19
На 59-летнюю жительницу краевой столицы заведено уголовное дело
На 59-летнюю жительницу Перми заведено уголовное дело за изготовление пяти фиктивных медицинских исследований об отрицательных тестах на коронавирус.
Следствие установило, что поддельные справки подозреваемая сделала в июне прошлого года за денежное вознаграждение.
Теперь ей инкриминируется статья «Подделка в целях его сбыта и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.