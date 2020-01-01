Олеся Максименко Пермячка подозревается в изготовлении фиктивных справок о тестах на COVID-19 На 59-летнюю жительницу краевой столицы заведено уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На 59-летнюю жительницу Перми заведено уголовное дело за изготовление пяти фиктивных медицинских исследований об отрицательных тестах на коронавирус.

Следствие установило, что поддельные справки подозреваемая сделала в июне прошлого года за денежное вознаграждение.

Теперь ей инкриминируется статья «Подделка в целях его сбыта и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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