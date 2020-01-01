Мария Сыропятова В ФАС России поступило ходатайство от «Ленты» разрешить покупку торговой сети «Семья» Сделка может состояться летом 2021 года при её одобрении антимонопольным ведомством Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Федеральную антимонопольную службу России поступило ходатайство по оценке влияния потенциальной покупки ООО «Лента» торговой сети «Семья» на состояние конкуренции на рынке. Это подтвердили «Новому компаньону» в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Ходатайство поступило и будет рассмотрено в установленные законом сроки», — пояснили в ведомстве. Они составляют один месяц с правом продления ещё на два месяца.

В ФАС России проверят, не приведёт ли покупка к появлению доминирующего субъекта, не превысит ли после покупки рыночная доля «Ленты» 25% на территориальных рынках.

Участники рынка ожидают, что летом 2021 года сделка может быть закрыта при условии одобрения её со стороны антимонопольного ведомства.

Напомним, в июне 2021 года было объявлено о планировании сделки по поглощению пермской торговой сети «Семья» федеральным игроком на этом рынке «Лентой». Стоимость сделки, по данным пресс-службы торговой сети «Лента», составляет 2,35 млрд руб. Покупателем выступает ООО «Лента» — косвенная дочерняя компания МКПАО (Международная компания публичное акционерное общество) «Лента».

Группа компаний «Семья» является четвёртым по величине ритейлером в Пермском крае. Она управляет 75 магазинами в регионе, в том числе четырьмя гипермаркетами, 27 супермаркетами и 44 магазинами у дома. У торговой сети «Лента» в регионе четыре гипермаркета, все из которых находятся в Перми. По данным Пермского УФАС, доля торговой сети «Лента» в сегменте продуктов питания, по итогам 2020 года, составляла 1,2%, а у «Семьи» — 6%. В Перми у обеих сетей более существенная доля рынка: у «Семьи», по итогам 2020 года, — 8,9%, а у «Ленты» — 2,1%. При этом в конце 2020 года и начале 2021 года «Лента» открыла в Перми два новых гипермаркета.

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