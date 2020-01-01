Анна Брюханова На борьбу с COVID-19 дополнительно выделят 600 млн руб. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе заседания правительства Пермского края было принято решение о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.

По словам министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, для оказания медпомощи требуется дополнительное финансирование в размере 591, 4 млн руб. Из них на покупку средств индивидуальной защиты планируется потратить 384,7 млн руб., на закупку лекарственных препаратов для пациентов, проходящих лечение амбулаторно, — 95,9 млн руб. Ещё 110,8 млн руб. выделят на приобретение медицинского оборудования. Финансирование пройдёт за счёт средств резервного фонда регионального правительства.

Министр также отмечает, что в связи с ростом заболеваемости краевой минздрав продолжает перепрофилировать койки под лечение от коронавирусной инфекции. Так, в медорганизациях Прикамья за период с 16 июня по 7 июля дополнительно выделили 2791 койку для больных коронавирусом. Всего коек сейчас — 3991.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, 6 июля в Прикамье зафиксирован рекордный рост заболеваемости COVID-19.

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