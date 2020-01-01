В Прикамье зарегистрирован рекордный прирост больных коронавирусом За сутки заболели 352 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 352 новых случая заражения COVID-19. Это максимальный прирост заболевших в регионе с начала пандемии. Прежний максимум — 335 заболевших — был зафиксирован 23 декабря 2020 года. Выздоровели за сутки 277 человек, скончались 10.

66 пациентов госпитализированы, 286 будут проходить амбулаторное лечение.

В числе новых инфицированных — 149 пациентов мужского пола, 203 — женского. Среди заболевших — 42 ребенка, 46 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 122 — от 30 до 49 лет, 83 в возрасте 50–64 лет и 59 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 63 431.

В ковидных отделениях больниц сейчас проходят лечение 2018 пациентов, 50 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда 30,3%.





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