Жителей края предупредили об опасном солнце В регионе фиксируют высокий УФ-индекс Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото luxtopfit.com

Синоптики предупредили жителей Прикамья о высоком уровне ультрафиолетового излучения. УФ-индекс в последние дни составляет в регионе шесть-семь единиц из 12 возможных. Этот показатель считается высоким.

Избыток ультрафиолета специалисты связывают с поступающей с севера воздушной массой, характеризующейся низким содержанием аэрозолей, и высотой солнца, близкой к годовому максимуму.

Опасность этого явления — возможные неблагоприятные последствия для здоровья людей.

Врачи советуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор.

Снижение УФ-индекса может произойти ближе к субботе, 10 июля, сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

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