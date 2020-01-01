Краевой омбудсмен рассказал, могут ли уволить сотрудника за отказ вакцинироваться Поделиться Поделиться Твитнуть

Павел Миков

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков на брифинге в «КП-Пермь» рассказал, ожидает ли увольнение тех сотрудников, кто отказался ставить прививку от коронавирусной инфекции.

По словам омбудсмена, на сегодня вакцинация от COVID-19 в Прикамье остается добровольной, и отказ от вакцинации не может стать причиной увольнения, однако сотрудника вполне могут отстранить от работы, например, с людьми или детьми, до улучшения эпидемической ситуации, либо перевести на удалённую работу.

Павел Миков также отметил, что субъекты РФ по представлению главного санитарного врача региона могут водить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, однако в Пермском крае такие решения не принимались, сообщает «Рифей».





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