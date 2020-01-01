Елена Синица Путешествуем по России с поправкой на COVID Какие ограничения в связи с коронавирусом сегодня действуют в регионах Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В России в разгаре третья волна заражений COVID-19. В связи с этим регионы вновь ввели ограничительные меры. «Новый компаньон» собрал информацию, с чем сейчас придётся столкнуться туристам, путешествующим по стране.

Москва

В столице посещать концертные, зрелищные, спортивные, развлекательные мероприятия могут не более 500 человек одновременно. Но при этом, если организаторы будут пускать на мероприятия по QR-коду, то зрителей может быть сколько угодно.

А вот танцполы, фан-зоны для болельщиков и другие площадки, где не организованы посадочные места, временно закрыты вне зависимости от количества участников.

Также в парках закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки.

Заведения общепита в Москве могут посещать не все. Начиная с 28 июня такие заведения доступны только для тех, кто прошёл вакцинацию, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, имеет отрицательный ПЦР-тест (действительный в течение трёх дней), дети до 18 лет в сопровождении взрослых, которые показали QR-код.

В рестораны отелей и хостелов без QR-кода могут попасть только их постояльцы.

В столовые и кафе на предприятиях и в образовательных учреждениях без QR-кода могут попасть только учащиеся и работники.

В кафе на улицах или с летними верандами до 1 августа попасть можно и без QR-кода.

Кроме этого, сейчас в ресторанах, кафе, барах, ночных, караоке-, боулинг- и диско-клубах и в других развлекательных заведениях под запретом обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Доставка блюд из ресторанов может работать в любое время.

Отмечается, что фуд-корты смогут открыться, когда наладят систему контроля за входом посетителей, чтобы обслуживать только тех, у кого есть QR-код.

Санкт-Петербург

С 21 июня в Северной столице запрещается посещать аквапарки и аттракционы. На конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия (численностью более 75 человек) допустят только с отрицательным ПРЦ-тестом.

Он должен быть сделан не позднее чем за три дня до мероприятия.

Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек.

Также усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020.

Так, в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 тыс. человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1 тыс. человек.

Также в городе приостановлена работа детских комнат в ресторанах и кафе. Также пока что закрыты фуд-корты и фуд-плейсы, за исключением тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станциях.

В целом рестораны не работают с 02:00 до 06:00. Однако в это время еда может доставляться на дом, в номера гостиниц, также допускается обслуживание навынос.

Заполняемость залов кинотеатров уменьшается с 75% до 50%. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать 3 тыс. человек.

Краснодарский край

Начиная с 1 июля в гостиницы и отели региона можно заселиться при наличии отрицательного ПЦР-теста (за три дня до заселения) или сертификата вакцинации. Также заселиться можно тем, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев (необходимо подтверждение).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, в августе условия останутся те же. Однако невакцинированным гражданам будет предоставлена возможность пройти вакцинацию на месте.

Севастополь

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.

При этом детям до 18 лет не нужно делать ПЦР-тест перед заселением в гостиницу, если они находятся в сопровождении взрослых, которые предоставили необходимые документы.

Также в Севастополе до 31 июля введён запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 08:00 (за исключением выдачи блюд навынос и доставки).

Проведение спектаклей, киносеансов и концертов в зданиях допустимо при заполняемости залов до 50%.

А экскурсии как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении возможны при заполняемости не более 30%.

Алтайский край

На территории Алтайского края запрещено проведение массовых, зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах.

Театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.

Пермский край

В Пермском крае до 31 июля ограничена работа ночных клубов (дискотеки) и иных развлекательных и досуговых заведений.

Кроме этого, число участников мероприятий на открытых пространствах не должно превышать 50 человек, а в помещениях — 30 человек.

К участию допускаются вакцинированные граждане либо имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований на коронавирус, выполненные не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При этом предельное число лиц, находящихся на мероприятии, не может составлять более одного человека на 4 кв. м.

В то же время допускается проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов и команд по согласованию с Роспотребнадзором.

На них также могут прийти вакцинированные граждане или имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований. При этом трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%.

С 30 июня по 31 июля ограничивается работа организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00 часов за исключением предоставления услуг самовывоза и доставки.

Говоря о посещении курортов края, отметим, что санатории «Усть-Качка», «Ключи» и «Демидково» требуют только справку об эпидблагополучии.

Она подтверждает, что человек не контактировал с заражёнными коронавирусом в течение последних двух недель.

Получить её можно у терапевта по месту жительства. Срок давности этой справки должен быть не ранее трёх суток до заселения.

В отеле «Урал» (ул. Ленина, 58) «Новому компаньону» сообщили, что сейчас для заселения справок и вакцинации не требуется.

Также туристы и жители края смогут посетить Кунгурскую ледяную пещеру. Пока что ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации для посещения пещеры не нужны, действует только масочный режим.

А вот билеты можно приобрести только в кассе пещеры в течение двух дней до и в день вашего визита.

Все филиалы Пермского краеведческого музея можно посетить при соблюдении масочного режима. Экскурсии также проводятся, но в группах до 20 человек.

Кстати

Самые жёсткие ограничительные меры сейчас ввели в Бурятии.

Там с 27 июня по 11 июля запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ.

Кроме этого, детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Также ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озера Щучьего.

С 27 июня приостановлены приём и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха.

Исключением станут только лица, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках и проживающие на момент 00:00 27 июня 2021 года.

Для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин или ПЦР-тест.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.