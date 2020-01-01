Андрей Стрельцов «Парма» за выход в Лигу чемпионов поборется с израильским клубом Квалификация за попадание в турнир стартует 13 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Стал известен первый соперник «Пармы» по квалификационной стадии Лиги чемпионов ФИБА 2021/2022. Это клуб из Израиля «Хапоэль» (Эйлат).

Победитель пары в полуфинале сыграет с французским баскетбольным клубом «Ле-Ман». А после этого состоится финальный матч, где и определится команда, которая выступит в главном этапе турнира.

Квалификация, с которой пермский клуб начнёт выступление в лиге, стартует 13 сентября, а регулярный чемпионат начнётся 4 октября. В квалификационных раундах оставшиеся четыре места в турнире разыграют 24 клуба.

Отметим что в этом сезоне баскетболисты «Пармы» впервые выступают в таком престижном европейском турнире. Баскетбольная лига — европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Клубы получают право на участие в турнире на основе их выступлений в национальных лигах и кубковых соревнованиях, однако они не обязательно должны быть победителями соответствующих соревнований.

Ранее «Парма» участвовала в Кубке ФИБА.

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