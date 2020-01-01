Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей современного искусства могут разместить в одном из цехов «Мотовилихи» С таким предложением выступил губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 7 июля губернатор Дмитрий Махонин предложил разместить Музей современного искусства PERMM в одном из старинных цехов «Мотовилихинских заводов». Директор музея Наиля Аллахвердиева подтвердила, что это предложение было ей сделано около недели назад.

По мнению руководителя музея, предложение очень интересное. По её словам, речь идёт о большом краснокирпичном здании на берегу Камы. Наиля Аллахвердиева была там во время подготовки выставки «Заводы. Запахи. Звук» два года назад, однако не рассматривала его достаточно подробно.

Прежде чем конкретно говорить о возможном переезде, «необходимо там побывать, узнать параметры помещения», — считает директор музея.

Пресс-секретарь ПАО «Мотовилихинские заводы» Евгений Цвет подтверждает, что во время визита губернатора на предприятие в апреле нынешнего года упоминалось возможное размещение здесь музея, но не уточнялось, в каком именно цехе. В любом случае, по мнению представителя предприятия, это вряд ли возможно до выхода «Мотовилихинских заводов» из процедуры банкротства, поскольку все здания на территории заводов входят в конкурсную массу.

Напомним, Дмитрий Махонин поручил главе Перми Алексею Дёмкину начать разработку проекта набережной на участке от Перми I до «Мотовилихинских заводов». Планируется, что часть территории заводов будет задействована под общественное пространство.

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