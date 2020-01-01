Пермский клуб подписал футболиста из Екатеринбурга

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ФК «Амкар»

Очередным новичком ФК «Амкар» стал 22-летний креативный полузащитник Александр Голубцов, сообщает клубная пресс-служба. С нового сезона он будет защищать цвета «красно-чёрных».

Четыре сезона футболист провёл в ПФЛ за фарм-клуб Премьер-лиги «Урал-2». При этом он был выбран капитаном команды и носил это звание последние полгода.

Отметим, что в активе полузащитника 15 забитых мячей и 10 результативных передач в 64 матчах.

Напомним, «Амкар» будет выступать во втором дивизионе ФНЛ. Первые два матча команда сыграет на выезде: 17–18 июля встретится с «Динамо» из Барнаула, затем — с омским «Иртышом».

Даты первого кубкового матча ещё нет. Если он будет выездной, то первую домашнюю игру в Перми «Амкар» проведёт 1 августа против ФК «Тюмень».

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