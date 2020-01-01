Андрей Стрельцов «Амкар» отпраздновал победу в товарищеском матче На этот раз поверженной оказалась молодёжь «Химок» Поделиться Поделиться Твитнуть

Футбольный клуб «Амкар» уверенно провёл свой второй матч на тренировочном сборе в Московской области. Спарринг-партнёром пермяков выступил молодёжный состав ФК «Химки».

Матч проходил на арене соперника и завершился победой пермской команды со счётом 1:2. В составе «Амкара» голами отличились Евгений Тюкалов и Илья Гультяев.

В своём первом контрольном поединке подопечные Рустема Хузина с разгромным счётом сумели победить «Сатурн» из Раменского, забив восемь безответных мячей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.