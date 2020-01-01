Мария Сыропятова В Перми открылся сортировочный центр «Яндекс. Маркета» Он разместится по адресу: ул. 3-я Набережная, 42а Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми открылся сортировочный центр «Яндекс Маркета». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Центр разместится на ул. 3-я Набережная, 42а. Всего сеть сортировочных центров увеличилась в России на 24. Теперь их в целом по стране 39.

Сортировочные центры позволяют маркетплейсам принимать от продавцов товары и развозить их клиентам. В 2020 году сортировочный центр рядом с Пермью открыл Wildberries, а в феврале 2021 года похожий объект был построен рядом с Березниками.

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