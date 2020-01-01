Анна Брюханова В Перми начали штрафовать за парковку на газонах Размер штрафа может составить 20 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На газонах Перми не просто официально запретили парковаться, но и ввели наказание. С нарушителей будут взимать штраф по статье «Нарушение порядка использования объекта озеленения», поскольку земля с газонов выносится на тротуары и проезжую часть, что создаёт грязь на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Информацию для установления личности нарушителей будет предоставлять ГИБДД. Затем на владельцев автотранспортных средств будут составляться административные протоколы за нарушение правил благоустройства. Граждане будут наказываться штрафом до 1 тыс. руб., должностные лица — до 4 тыс. руб., юридические — до 20 тыс. руб.

Сегодня, 6 июля, в ходе городского рейда по улицам Свердловского и Мотовилихинского районов было выявлено около трёх десятков автомобилей, припаркованных на газонах, сообщили в администрации города.

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