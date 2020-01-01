Доходы краевого бюджета превысили докризисный уровень на 8,5 млрд руб. На 1 июля 2021 года в казну поступило более 70 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 июля 2021 года, в бюджет Пермского края поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму 70,9 млрд руб. Такие данные публикует краевое министерство финансов.

Большая часть средств к отчётному периоду поступила за счёт налога на прибыль организаций — 36,2 млрд руб. Налог на доход физических лиц поступил в краевую казну в размере 16,2 млрд руб.

Кроме этого, согласно отчёту в бюджет поступило 4,8 млрд руб. за счёт акцизов, 5,2 млрд руб. — по налогу с применением упрощённой системы налогообложения, ещё 5,5 млрд руб. — налог на имущество организаций.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 621,2 млн руб.

В целом за 2021 год планируется получить 119,4 млрд руб.

К июлю 2020 года в бюджет поступило 46,3 млрд руб., а в 2019-м — 62,4 млрд руб.

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