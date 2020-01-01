Олеся Максименко На Никиту Белых заведено новое уголовное дело Экс-губернатору Кировской области вменяется превышение должностных полномочий Поделиться Поделиться Твитнуть

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В отношении бывшего главы Кировской области Никиты Белых вновь заведено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Никита Белых в 2015 году обеспечил заключение договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.») с одной из компаний области на 320 млн руб. Средства с начисленными процентами необходимо было вернуть до ноября 2016 года.

При этом действующий на тот момент губернатор давал поручения перераспределить деньги неплатёжеспособным юрлицам, никак на связанным с деятельностью АО «К.Р.И.К.», чтобы улучшить их финансовое положение. Задолженность корпорации не была возвращена.

Впоследствии Арбитражный суд Кировской области принял решение взыскать более 202 млн руб. с правительства региона в пользу АО «К.Р.И.К.».

Таким образом, по версии следователей, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинён материальный ущерб на указанную сумму. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, бывший глава Кировской области и депутат Законодательного собрания Пермского края Никита Белых задержан в 2016 году, а в 2018 году суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере от гражданина Германии Юрия Судгаймера, который передал ему 150 тыс. евро. Виновным в ходе предварительного расследования и рассмотрения дела в суде он себя не признал.

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