В Пермском крае коронавирусной инфекцией заразились ещё 334 человека Общее число заболевших с начала пандемии превысило 63 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае зафиксировано 334 новых случая коронавирусной инфекции: 50 человек госпитализированы, 284 — проходят амбулаторное лечение. Выздоровели 302 жителя края. Скончались от коронавируса 7 человек.

В числе новых инфицированных — 135 пациентов мужского пола, 199 — женского. Среди заболевших — 40 детей, 47 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 122 — от 30 до 49 лет, 74 — от 50 до 64, и 51 человек — старше 65 лет.

В ковидных отделениях больниц края сейчас проходят лечение 1925 человек, 51 пациент подключён к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 63 079.

По показателю заболеваемости Прикамье занимает 68-е ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края, в Перми зарегистрировано 33 755 случаев (53,5%).





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