Нарушения противоэпидемических мер выявили в 56 организациях Пермского края Среди самых распространённых — отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 24 июня по 1 июля 2021 года специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения противоэпидемического режима в 56 организациях Прикамья, в том числе в кафе, магазинах, дошкольных заведениях, гостиницах, общественном транспорте. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

Объекты расположены в Перми, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Осе, Чусовом и в других населённых пунктах.

Среди самых распространённых нарушений — отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха в помещениях, работа персонала без масок и перчаток.

К нарушителям применены меры административного воздействия.

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