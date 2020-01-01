Анна Брюханова В Пермский край поступила новая партия вакцины «Спутник V» Препарат распределён между поликлиниками и медорганизациями Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступило 14,4 тысяч комплектов «Спутник V» — двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат распределён между поликлиниками и частными медицинскими организациями региона, участвующими в вакцинации населения, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным ведомства, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привились 359,1 тыс. жителей. Среди них — 257, 7 тыс. полностью завершили курс иммунизации, привившись вторым компонентом. Напомним, что вакцинация двухкомпонентным препаратом проводится с перерывом в 14-21 день, в зависимости от вакцины.

Всего за период массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 404 748 комплектов вакцин. Из них 2 340 – «КовиВак», 42 410 – «ЭпиВакКорона», 55 198 – «Спутник V».

По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, вакцинация особенно необходима лицам, попадающим в группу риска: жителям старше 60 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания, а также тем, кто ежедневно вступает в контакт с большим количеством людей.

Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не имеющий противопоказаний и не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев.





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