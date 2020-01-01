Мария Сыропятова Определена дата публичных слушаний по пешеходному переходу через ул. Попова в Перми Пешеходный переход возведут за счёт средств застройщика Поделиться Поделиться Твитнуть

Публичные слушания по проектам межевания и планировки территории, позволяющие построить пешеходный переход через ул. Попова, пройдут 12 июля. Об этом сообщили в администрации Перми.

Согласно проектам, размещённым на сайте мэрии, наземный пешеходный переход соединит чётную и нечётную стороны ул. Попова в створе ул. Советской. Он будет выполнен в один пролёт с промежуточной фальш-опорой. Строительство должно быть закончено в 2022 году.

В мэрии Перми пояснили, что строительство данного пешеходного перехода обеспечит дополнительную пешеходную связь. При этом объект возводится в рамках строительства многофункционального центра «Эспланада» силами и за счёт средств инвестора. Изъятия земельных участков для проведения работ не планируется, поскольку все затрагиваемые строительством участки находятся в постоянном пользовании МКУ «Пермблагоустройство» или в аренде у застройщиков МФЦ «Эспланада» — ООО «Проспект Пермь» и ОАО «МРСК Урала».

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