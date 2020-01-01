Олеся Максименко В территориях региона COVID-19 пошёл на спад Новые случаи заболевания выявлены в 19 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, из 316 новых случаев заболевания COVID-19 183 выявлены в Перми. Ещё 31 человек с инфекцией обнаружен в Пермском районе, 22 — в Березниках.

21 инфицированный выявлен в Чайковском, 11 — в Куединском муниципальном округе, девять — в Осинском и Чернушинском городских округах.

По шесть заболевших — в Бардымском муниципальном округе, по четверо заболевших — в Кунгуре, Добрянском и Октябрьском городских округах, по три — в Соликамском городском округе.

В ЗАТО «Звёздный» и Лысьвенском городском округе — по два случая заболевания, в Гремячинском и Красновишерском городских округах, Александровском, Кишертском и Уинском муниципальных округах — по одному.

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