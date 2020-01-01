Сроки Всероссийской переписи населения снова сдвинули Теперь провести её решено в октябре 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Основной этап Всероссийской переписи населения в 2021 году пройдёт с 1 по 31 октября, соответствующее постановление приняло правительство Российской Федерации. В документе отмечается, что на отдалённых и труднодоступных территориях срок проведения переписи продлён до 20 декабря 2021 года.

Напомним, ранее основной этап проведения Всероссийской переписи населения планировали провести с 23 августа по 30 сентября.

Предварительные итоги переписи Росстат должен опубликовать не позднее апреля 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.

В ходе Всероссийской переписи — 2021 все жители России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг или на одном из переписных участков.

Традиционный формат также сохранится.

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