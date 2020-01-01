Елена Синица Всероссийская перепись населения может пройти с 23 августа по 30 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Основной этап проведения всероссийской переписи населения может состояться в период с 23 августа по 30 сентября. Об этом сообщается в проекте постановления, подготовленном Минэкономразвития. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено», — сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, перепись должна была состояться ещё в 2020 году, но из-за эпидемиологической обстановки была перенесена на апрель 2021 года.

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