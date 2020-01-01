Елена Синица Ремонт участка ул. Восстания выполнит ООО «Стройград Плюс» Подрядчик выполнит работы за 43,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонтом участка ул. Восстания от ул. 1905 года до ул. Сельскохозяйственной займётся ООО «Стройград Плюс». Подрядчик выполнит работы за 43 млн 250 тыс. руб. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 50 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик должен уложить выравнивающий и один дополнительный слой асфальтобетона с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия, восстановить колодцы.





Также необходимо заменить бордюры, ограждения, перила и отремонтировать тротуары.





Срок выполнения работ — с 15 апреля 2022 года по 1 сентября 2023 года.





Гарантийный срок для ремонта покрытий автомобильных дорог слоями из асфальтобетона — четыре года, для слоёв оснований дорожной одежды — шесть лет, на ограждения (оцинкованные) пять лет, а на остальной состав работ — два года.

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