Елена Синица В Прикамье коронавирусом заразились ещё 316 человек Среди них — 42 ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 316 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 59 человек лечатся в больницах, а 257 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 121 пациент мужского пола, 195 — женского. Также среди заболевших — 42 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 57 человек, от 30 до 49 лет — 108 человек, 67 — в возрасте 50–64, и 42 человека — старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии общее число заболевших в крае достигло 62 745.





В больницах региона сейчас находятся 1856 человек. Из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровели 100 человек, ещё 12 человек умерли.

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