Елена Синица В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды турецкого бренда DeFacto Бренд представлен в Перми впервые Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Виктор Михалев

С 5 июля в ТРЦ «Планета» начал работать магазин турецкого бренда DeFacto.Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика MALLTECH.

Площадь магазина одежды DeFacto составляет 1491 кв. м. Он находится на первом этаже торгового центра.





«Более 15 лет компания создаёт стильную повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. В магазине представлена широкая размерная линейка», — сообщает пресс-служба.





Напомним, открытие «Планеты» состоялось 22 апреля 2021 года. Напомним, что сроки открытия ТЦ неоднократно переносились. Сначала оно было запланировано на четвёртый квартал 2020 года, затем его перенесли на конец первого квартала 2021 года, а потом и на апрель 2021 года.

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