Анна Брюханова Четверть жителей Пермского края копят деньги на образование Около 30% вообще не делают сбережений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для 76% жителей Прикамья основным источником дохода служит заработная плата, об этом сообщает служба исследований hh.ru, которая провела опрос среди жителей Пермского края и выяснила, как они распределяют свой доход.

Социальные выплаты составляют большую часть дохода для 14% опрошенных (чаще всего это представители науки и образования). 10% жителей получают основной доход от инвестиций, и ещё 7% — от сдачи недвижимости.

Жители региона рассказали, какую часть дохода они откладывают ежемесячно. Среди опрошенных 19% откладывают менее 5% своего ежемесячного дохода, 29% откладывают 5–10% дохода, 12% откладывают от 15% до 30% дохода, 7% — 30–50%, 5% — более половины средств. Вообще не делают сбережений 29% опрошенных.

Накопленные средства пермяки, как правило, откладывают без чёткой цели, просто «про запас». Так делают 58% жителей Прикамья. Кроме того, 34% опрошенных копят на путешествие и на улучшение жилищных условий, 18% делают это ради пассивного дохода после выхода на пенсию, 14% копят на образование для себя. На образование для детей откладывают 10%, чаще всего это представители высшего менеджмента.

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