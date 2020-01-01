«Единая Россия» направит в правительство предложения экспертов по развитию программы постковидной реабилитации Поделиться Поделиться Твитнуть

Обсуждение программы медицинской реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке «Единой России». Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации. Актуальность этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной «Коммунарке» Денис Проценко, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Президент объявил о создании программы реабилитации, на неё будет выделено 100 млрд руб., поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов, чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования», — сказал Денис Проценко.

Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана ещё не до конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев.

Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации — оно не отвечает современным запросам, отметил эксперт.

«В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было ранее с паллиативной медициной», — подчеркнул Александр Румянцев.

Важно не допустить повышенной бумажной бюрократической нагрузки на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, директор Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ Ирэна Погонченкова.

«Вопрос цифровизации должен быть поставлен в первую очередь для медицины, а уже по завершении можно проводить проактивную работу по информированию наших граждан», — считает она.

Существуют и инфраструктурные проблемы: в стране принципиально отсутствуют специализированные центры второго этапа реабилитации, где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже в стационаре, подчеркнула главврач городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко.

«Не важно, это многопрофильный стационар или это специализированное учреждение, — междисциплинарная команда должна принимать в этом участие начиная с первых дней пребывания пациента со своим диагнозом», — сказала она.

При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией должны заниматься врачи.

«Третий этап идеологически должен быть сочленён в том числе с медико-социальной экспертизой, с передачей документов туда и решением вопроса, в том числе по хроническим случаям и стойко утраченным функциям», — подчеркнула Марьяна Лысенко.

Обеспечение третьего этапа можно попробовать частично решить за счёт телемедицинских проектов, которые получили активное развитие в период пандемии, отметила она.

Развитие телемедицины поможет в том числе жителям отдалённых населённых пунктов постоянно находиться под наблюдением врача, уверен доктор медицинских наук, первый зампредседателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов (фракция «Единой России»). В частности, в отдельных регионах применяют так называемые «чемоданы здоровья» — в них есть пульсоксиметр, тонометр, холтер, глюкометр.

«Всё это через сим-карту связывается непосредственно со смартфоном лечащего врача. Такие чемоданы могут использоваться на третьей стадии реабилитации, в том числе у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Все данные передаются онлайн. Это важно для сельской местности, где вопрос стоит особенно остро», — сказал Дмитрий Хубезов.

Сегодня подобные девайсы «стремительно дешевеют», и, по сути, весь этот чемоданчик «сможет уместиться в обычном браслете», пояснил он.

Предложения экспертов учтут при подготовке программы реабилитации, отметил замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин.

«Нам бы хотелось, чтобы сейчас мы вместе с вами, с профессиональным сообществом, при доработке этой программы учли все ваши предложения и замечания, которые звучали в ходе сегодняшней дискуссии. Надеемся, эти замечания позволят сделать ту совершенную модель программы медицинской реабилитации, которую мы будем создавать вместе с вами, соответственно, до 2026 года», — подчеркнул замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Григорий Цепаев, главный врач городской детской поликлиники №4 г. Перми, координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Пермском крае: «В Прикамье, как и во всей стране, проводится комплекс мероприятий по предупреждению распространения и заболеваемости COVID-19. У нас накоплен значительный опыт своевременной диагностики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня подавляющее большинство пациентов, в том числе и перенёсших тяжёлые формы течения COVID-19, благополучно выписываются на амбулаторный этап лечения.

На этом этапе стоит задача снижения негативного влияния болезни на органы и системы переболевшего человека. Применение современных методов медицинской реабилитации направлены на снижение и ликвидацию последствий со стороны различных органов (лёгких, сердца и сосудов, почек и др.) после перенесённой болезни. Программы медицинской реабилитации, реализуемые в субъектах Российской Федерации, будут дополнены необходимыми мероприятиями с направлением необходимого финансирования на их реализацию».

Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня президент поручил партии и правительству разработать программу по созданию системы медицинской реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на нее не менее 100 млрд руб.

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