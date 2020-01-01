Жара вернётся в Пермский край 8 июля Температура воздуха снова превысит 30-градусную отметку Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

Погоду в течение недели, 5–11 июля, будет формировать восточная периферия мощного блокирующего антициклона с центром над северо-западом Европейской территории России, об этом сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ. В результате чего над Уралом ожидается ясная погода, преимущественно без осадков, с преобладанием северного и северо-западного ветров.

К середине недели в Пермский край начнет поступать прогретая на севером ЕТР воздушная масса и ожидается возвращение жары. Температура воздуха днём 8–9 июля поднимается выше отметки +30˚. Локальные осадки возможны 9–10 июля.

Правда, жара продлится недолго, в выходные с севера поступит порция более прохладного воздуха.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.