Власти изымают землю под инфраструктуру транспорно-пересадочного узла Пермь II Площадь участка — 441 кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

ТПУ Пермь-II. Презентация минтранса 2019 года

Распоряжением правительства Пермского края для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II изымается земельный участок в краевом центре на ул. Локомотивной, 18а. Информация об этом появилась на портале регионального правительства.

На территории площадью 441 кв. м собираются разместить объект системы электроснабжения ТПУ.

Ранее участок принадлежал к категории «земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: магазины, торговые комплексы», 109 кв. м его площади занимает объект недвижимости, находящий в собственности Надежды Сасуновой. В здании располагается магазин автотоваров и центр каршеринга VoronaCAR.

Минимуществу поручено направить копии распоряжения главе Перми, в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, а также владельцу изымаемого здания.

Кроме того, ведомству предстоит организовать оценку рыночной стоимости имущества и заключить с правообладателем соглашение об изъятии.

Транспортно-пересадочный узел Пермь II, который объединит новый железнодорожный и автовокзал, сейчас находится на стадии проектно-изыскательных работ. Предполагается, что проект будет готов в этом году и РЖД приступит к его реализации. Год сдачи объекта — 2023-й.

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