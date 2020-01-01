Олеся Максименко COVID-19 выявлен в 27 территориях региона Большинство заболевших — жители Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 302 заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки 174 являются жителями Перми. Ещё 23 случая заболевания зафиксированы в Пермском муниципальном районе, 22 — в Соликамском городском округе.

Также 12 случаев заражения выявлено в Чайковском, по восемь — в Лысьвенском и Красновишерском городских округах, семь — в Кунгурском муниципальном районе.

По пять инфицированных зафиксировано в Березниках и Чусовском городском округе, по четыре — в Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах, по три — в Кунгуре, Октябрьском, Добрянском и Суксунском городских округах, Куединском муниципальном округе.

В Чердынском и Верещагинском городских округах, в Уинском и Карагайском муниципальных округах — по два новых случая COVID-19, в Губахе, Осинском и Нытвенском городских округах, Юсьвинском, Бардымском, Косинском и Кочёвском муниципальных округах — по одному.

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