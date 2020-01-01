Елена Синица
В Прикамье 302 новых случая заражения COVID-19
Среди них — 32 ребёнка
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае — 302 новых случая заражения коронавирусом. Из новых заболевших 58 человек лечатся в больницах, а 244 — на дому, под наблюдением врачей.
В числе новых заболевших — 118 пациентов мужского пола, 184 — женского. Также среди инфицированных — 32 ребёнка.
В возрасте от 15 до 29 лет заболели 43 человека, от 30 до 49 лет — 104 человека, 82 — в возрасте 50–64, и 41 человек — старше 65 лет.
Круг контактировавших лиц также определён.
С начала пандемии число инфицированных в крае достигло 62 429.
Сейчас в больницах края находятся 1659 человек. Из них 56 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За эти же сутки выздоровел 151 человек, умерли ещё 11.
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