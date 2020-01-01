Елена Синица В Пермском крае COVID-19 выявлен в 24 муниципалитетах Больше всего заболевших в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки выявлено 290 случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть в 24 территориях края.

Больше всего заболевших в Перми — 135 человек. Ещё 28 случаев заражения — в Губахе. Затем идёт Чернушинский городской округ, где 25 инфицированных.





В Березниках заболели 17 человек, в Соликамском городском округе — 12. По семь случаев заражения — в Кизеле, Лысьвенском городском округе и Чайковском, по шесть — в Краснокамском городском округе и Уинском муниципальном округе.





По пять заражённых — в Кунгурском муниципальном районе, а также в Добрянском и Осинском городских округах.





В Гремячинском городском округе, Кунгуре, Пермском муниципальном районе, Кишертском и Юсьвинском муниципальных округах зафиксировано по три случая заражения.





По два заболевших обнаружено в Берёзовском муниципальном округе, а также в Суксунском, Чердынском и Чусовском городских округах.

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