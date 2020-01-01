Связисты рассказали, где проводят летние выходные жители Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Пермского гидрометцентра, в большинстве районов края на конец июня и начало июля среднесуточная температура воздуха установилась выше климатической нормы на 7° и более. В аномально жаркую погоду жители региона традиционно спасаются на пляжах с гаджетами в руках. Телеком-аналитики рассказали, как абоненты совмещают онлайн- и офлайн-жизнь на природе, и назвали самые популярные места отдыха пермяков этим летом.

По данным «МегаФона», в выходные столбик мобильного интернета в популярных местах отдыха пермяков поднимается до своего максимума. Находясь на природе, жители региона не перестают пользоваться смартфонами: слушают музыку и радио онлайн, выкладывают фото и видео в соцсетях, смотрят сериалы и кино, совершают видеозвонки. В жару суммарный онлайн-трафик абонентов оператора с пляжей Перми и её окрестностей вырастает на 20%. Треть интернет-активности ожидаемо приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram. Наибольший онлайн-аппетит на природе связисты зафиксировали именно у мужчин.

Чаще всего жители столицы Прикамья проводят время на пляже Мотовилихинского пруда. Именно эта локация стала самой популярной для летнего досуга. Здесь аналитики зафиксировали максимальные показатели по интернет-трафику с начала лета: всего за один день отдыхающие скачивают объём данных, равный 330 тыс. фото в соцсетях.

Второе место по онлайн-активности пермяков занял пляж КамГЭС. В этой локации пользователи загружают за день отдыха объём информации, эквивалентный 277 тыс. онлайн-снимков.

Впрочем, в выходные многие жители предпочитают уехать подальше от города и провести время на берегу реки Сылвы в посёлке Новые Ляды. Суммарный интернет-трафик отдыхающих сопоставим с 250 тыс. фотографий.

В топ наиболее популярных мест для отдыха пермяков также вошли Жебреи и Полазна.

«С начала летнего сезона именно суббота стала самым онлайн-активным днём недели у пермяков, отдыхающих на пляжах региона. Находясь на природе, жители нашего региона продолжают вести активную онлайн-жизнь, скачивая более 2 Тб трафика всего за один уикенд. Треть загруженных данных приходится на скоростную сеть 4G», — рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

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