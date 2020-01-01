В Пермском крае выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19 Общее число инфицированных приближается к 62 тысячам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека госпитализированы, 234 — направлены на амбулаторное лечение. Выздоровел за сутки 201 человек.

В числе новых инфицированных — 122 пациента мужского пола, 154 — женского. Среди заболевших — 28 детей, 52 человека — в возрасте от 15 до 29 лет, от 30 до 49 лет — 106 человек, 57 — в возрасте от 50 до 64 лет, и 33 человека — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 61 837.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 1449 пациентов, 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 29,6%.

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