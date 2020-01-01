Андрей Стрельцов В «Звезде» появился новый тренер Тренерский штаб пермского футбольного клуба пополнил экс-наставник ижевского «Зенита» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда» (Пермь) и Сергей Емельянов заключили контракт на следующий сезон. По сообщению пресс-службы клуба, 40-летний специалист займёт должность помощника главного тренера Константина Парамонова.

Емельянов родился и начал играть в Ижевске. На профессиональном уровне дебютировал в 18-летнем возрасте в составе местного «Динамо». С 2000 по 2006 год выступал за «КамАЗ» (Набережные Челны). За этот клуб сыграл около 200 матчей. В 2003 году вместе с командой стал победителем зонального турнира второго дивизиона.

Всего за свою профессиональную карьеру сыграл 382 матча в первенствах страны, в том числе 182 матча в первом дивизионе и 200 — во втором.

Тренерскую карьеру начал также в Удмуртии. В 2016 году Сергей Аркадьевич был назначен главным тренером дубля «Зенит-Ижевск», а с лета 2018 года по сентябрь 2020 года работал главным тренером основной команды.

В интервью сайту клуба «Звезда» Емельянов заявил:

— Сейчас мы тренируемся в двухразовом режиме: утром и вечером. Между тренировками я с Константином Валентиновичем обсуждаем прошедшую и предстоящую тренировки, новичков, которые находятся в команде на просмотре, а также кандидатуры потенциальных новичков. Одна из главных задач тренерского штаба «Звезды» — проведение селекционной работы. Безусловно, до начала первенства мы должны объединить команду, сделать её боеспособной.





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