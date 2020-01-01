В Перми на время съёмок фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» ограничат движение транспорта Такие меры введут в Мотовилихе и в центре города Поделиться Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова»

Архив Константина Березовского

Во время съёмок художественного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова» с 16:30 до 20:00 3 июля будет кратковременно приостанавливаться движения транспорта по ул. Грибоедова (участок от дома №90 до дома №116б), а также по ул. Июльской (от ул. Артёма до ул. Актёра Емельянова), об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, с 8 часов 10 июля до 16 часов 11 июля запрещается остановка и стоянка транспорта на ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда».

С 8 до 16 часов 11 июля временно закроют движение транспорта по ул. Пермской от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда», а с 14 до 20 часов — по проезжей части нечётной стороны Комсомольского проспекта от ул. Соловьёва до ул. Коминтерна.

Автомобилистов просят заранее выбирать маршрут следования.

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