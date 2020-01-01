Президентом ПАО «Морион» стал Георгий Ткаченко Пост председателя совета директоров компании занял Андрей Кузяев Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Совет директоров ПАО «Морион» провёл 1 июля заседание, по итогам которого президентом компании был утверждён Георгий Ткаченко. Ранее он занимал пост председателя совета директоров компании, который теперь занял единственный акционер «Мориона» Андрей Кузяев.

Генеральный директор «Мориона» Виктор Бускин продолжит работу в этом же статусе.

«Мы хотим принципиально изменить масштаб деятельности и развить направление по производству гражданской продукции. Мы воспользуемся всеми мерами государственной поддержки, направленной на развитие отечественных разработчиков и производителей радиоэлектронной и телекоммуникационной аппаратуры. А также планируем использовать для развития весь потенциал, который даёт нам партнёрство с «ЭР-Телеком Холдингом», — отметил Георгий Ткаченко.

По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», решение изменить устав ПАО и предусмотреть в нём два единоличных исполнительных органа — президента и гендиректора — было принято единственным акционером «Мориона» ООО «Рубикон» Андрея Кузяева, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

ПАО «Морион» разрабатывает и производит коммуникационное оборудование. Выручка компании по итогам 2020 года — 1,67 млрд руб., чистая прибыль — 204 млн руб.

Компанией «ЭР-Телеком Холдинг», основным совладельцем которой является Андрей Кузяев, также управляют два исполнительных органа — президент и генеральный директор.





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