Мария Сыропятова «Тенториум» построит 11-этажное административное здание в Перми Проект изменения зонирования был вынесен на публичные слушания Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На публичные слушания направили проект изменения зонирования для строительства административного здания на ул. Леонова, 90.

Решение о дополнении Правил землепользования и застройки подзоны Ц-6, разрешающей строительство зданий в 11 этажей, было предложено генеральным директором компании «Тенториум» Раилем Хисматуллиным. Здание предполагается построить рядом со зданием завода компании.

Напомним, ранее в центре Перми, на ул. Малой Ямской, 10/1, было построено здание офисного центра. Это семиэтажное здание первоначально предназначалось для размещения офиса компании «Тенториум». Проект был разработан ООО «ПСФ «Финист», внешние стены здания выполнены в виде пчелиных сот. Затем компания «Тенториум» отказалась от идеи строительства нового офиса в центре Перми. Однако, несмотря на это, компания-застройщик реализовала этот объект.

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