Андрей Стрельцов Воспитанник пермского хоккея вернулся в «Молот» Состав пермской команды пополнил нападающий Дмитрий Левашов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с 22-летним Дмитрием Левашовым. Молодой игрок начинал свою карьеру в Перми, а продолжил в Екатеринбурге. Играя за команду «Авто», участвовал в кубке мира среди молодёжных команд.

Играл в Молодёжной хоккейной лиге. Всего на счету Дмитрия 196 матчей и 91 очко за результативность в этом турнире.

Последние два сезона он провёл в ВХЛ-Б, защищая цвета ХК «Челны», где суммарно сыграл в 77 матчах и набрал 47 очков (28+19) по системе «гол+пас».

Напомним, что 24 июня в Ярославле было подписано соглашение о спортивном сотрудничестве между клубом КХЛ «Локомотив» (Ярославль) и «Молот» (Пермь). Соглашение рассчитано на один сезон.

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