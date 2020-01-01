Андрей Стрельцов «Амкар» подписал двух опытных игроков Состав пермского футбольного клуба пополнили 29-летние летние защитник и полузащитник Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Честь футбольного клуба «Амкар» будут защищать опорный полузащитник Никита Дроздов, который провёл минувший сезон в клубе премьер-лиги «Тамбов», и Константин Морозов из тольяттинского «Акрона».

Никита Дроздов в сезоне Российской премьер-лиги 2020/2021 провёл за свой клуб девять матчей. До начала выступления за «Тамбов» имеет в активе более 100 матчей, проведённых в футбольной национальной лиге (ФНЛ). Играя за команды «Факел», «Шинник» и «Спартак-Нальчик», забил девять голов.

На счету второго новичка, Константина Морозова, более 150 матчей на разных уровнях. В сезоне-2014/2015 являлся игроком ереванского «Улисса», где забил четыре мяча в 24 матчах, в том числе в квалификации Лиги Европы.

Сезон-2015/2016 отыграл в «Армавире». После выступал в «Енисее», «Сочи» и «Велесе». В прошлом сезоне играл в ФНЛ за тольяттинский «Акрон».

Напомним, ранее «Амкар» сообщил о подписании контрактов с пятью футболистами.

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