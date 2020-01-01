Елена Синица В медучреждениях края могут приостановить плановую помощь Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за роста заболеваемости COVID-19, руководителям краевых медучреждений предложили рассмотреть возможность переноса оказания медицинской помощи в плановой форме на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Как пояснили в ведомстве, речь идёт об оказании плановой помощи по направлению врача медорганизации.





Эта мера будет действовать до особого распоряжения министерства.





При этом, плановую медицинскую помощь в полном объёме продолжат оказывать пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ).





Кроме этого, в плановом порядке будут проходить диспансеризация, медосмотры,вакцинация, медосвидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции, на наличие инфекционных заболеваний и психиатрические освидетельствования.





«Мы вынуждены пойти на эту меру, так как кадровые ресурсы наших лечебных учреждений небезграничны. Министерство наращивает количество перепрофилированных «ковидных» коек. За две недели число мест в «красных зонах» выросло вдвое, и эти койки не пустуют, — отмечает министр здравоохранения Анастасия Крутень. — К работе в этих отделениях привлечены медики, ранее оказывавшие плановую медпомощь. Многие сотрудники скорой помощи и поликлиник вновь переведены в ковидные бригады и, из-за нехватки персонала, работают по 1,5 смены и более. В этих условиях самых разумным является временная отсрочка оказания плановой помощи».





Крутень также отметила, что участковые врачи поликлиник, наблюдающие пациентов, которым требуется плановая помощь, имеют доступ к телемедицинским технологиям.





Им обеспечена возможность онлайн-консультаций с ведущими экспертами по различным профилям заболеваний.

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