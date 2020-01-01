Лучшим игроком сезона в команде «Парма» признан Эйгирдас Жукаускас
Таковы результаты голосования болельщиков по версии БК Париматч
Партнёр баскетбольного клуба «Парма» букмекерская контора Париматч провела голосование по выявлению лучших игроков в командах, участвовавших в чемпионате Единой Лиги ВТБ.
MVP сезона в составе пермской команды стал литовский легионер Эйгирдас Жукаускас.
В этом сезоне Единой Лиги ВТБ форвард «Пармы» провел 26 матчей, в которых в среднем набирал 12,2 очка, совершал 4,8 подбора при показателе эффективности в 14 баллов.
В Кубке ФИБА Европа за 6 матчей игрок в среднем набирал 12,7 очка, собирал 5,5 подбора при эффективности в 16 баллов.
За «Парму» баскетболист выступает с 2019 года.
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