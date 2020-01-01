Лучшим игроком сезона в команде «Парма» признан Эйгирдас Жукаускас Таковы результаты голосования болельщиков по версии БК Париматч Поделиться Поделиться Твитнуть

Эйгирдас Жукаускас

БК «Парма»

Партнёр баскетбольного клуба «Парма» букмекерская контора Париматч провела голосование по выявлению лучших игроков в командах, участвовавших в чемпионате Единой Лиги ВТБ.

MVP сезона в составе пермской команды стал литовский легионер Эйгирдас Жукаускас.

В этом сезоне Единой Лиги ВТБ форвард «Пармы» провел 26 матчей, в которых в среднем набирал 12,2 очка, совершал 4,8 подбора при показателе эффективности в 14 баллов.

В Кубке ФИБА Европа за 6 матчей игрок в среднем набирал 12,7 очка, собирал 5,5 подбора при эффективности в 16 баллов.

За «Парму» баскетболист выступает с 2019 года.

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