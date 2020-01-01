Елена Синица Пермская семья взыскала с туроператора 150 тыс. руб. после отдыха на Кубе Также пермякам выплатили моральную компенсацию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семья из Перми за размещение в номере несоответствующей категории взыскала с туроператора 150 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

Пермяки купили путёвки на Кубу у ООО «Туроператор Корал тревел центр».





Согласно договору они должны были проживать в пятизвёздочном отеле, в номере повышенного комфорта. Но фактически на часть отпуска им предоставили альтернативный номер, который не являлся равнозначным забронированному.





После отпуска они потребовали вернуть уплаченные по договору деньги. Однако претензию оставили не удовлетворённой.





Тогда туристы обратились в Дзержинский районный суд Перми с иском к турагентам — ООО «Туроператор Корал тревел центр» и индивидуальному предпринимателю — с требованием взыскать денежные средства за непредоставление услуги по размещению в номере соответствующей категории.





В ходе суда выяснилось, что турагенты действовали по поручению туроператора ООО «А-Класс Ко» на основании договора на продвижение и реализацию туристского продукта.





Суд признал размещение в несоответствующем номере существенным нарушением.





Тогда за счёт уменьшения стоимости туристического продукта пермяку удалось взыскать чуть больше 150 тыс. руб.





Также с туроператора взыскали компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф.





Пермский краевой суд оставил данное решение без изменения.

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