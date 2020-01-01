Елена Синица Замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов покидает пост В минтрансе от комментариев отказались Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Клебанов

Константин Долгановский

С 6 июля заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов покидает свой пост. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Клебанов написал заявление об уходе по собственному желанию.





В краевом минтрансе уход комментировать отказались.





Напомним , Александра Клебанова назначили замминистра транспорта в ноябре 2018 года.

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