Анна Брюханова В Перми осудили мошенника в сфере кредитования От его незаконных действий пострадали 28 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми осуждён мошенник, похитивший у жителей краевого центра имущество на 1,5 млн руб. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как выяснило следствие, в течение 2019 года преступник оформлял займы и кредиты в банковских учреждениях на лиц, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах. На полученные деньги потерпевшие приобретали дорогостоящий товар и передавали злоумышленнику. Он гарантировал, что будет нести финансовые обязательства перед кредиторами. В действительности мужчина присваивал полученное имущество, а выплаты по кредитным обязательствам не производил.

От действий мошенника пострадали 28 человек.

Ранее осуждённый уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, жертвами которых стали 65 человек.

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