Краевые власти направят на закупку противогололёдного реагента 42,7 млн руб. Товар необходимо поставить до 30 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок размёщен аукцион на поставку почти 2,4 тыс. т противогололёдного реагента на основе композиции хлористого кальция и натрия. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Начальная стоимость контракта — 42,7 млн руб.

В требованиях к качеству товара указаны наименьшее допустимое негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения и подтверждение изготовителем его соответствия установленным федеральным законодательством требованиям.

Реагент должен быть поставлен в срок с момента заключения контракта до 30 ноября 2021 года.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 9 июля 2021 года.





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