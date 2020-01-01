Краевые власти направят на закупку противогололёдного реагента 42,7 млн руб.
Товар необходимо поставить до 30 ноября
На сайте госзакупок размёщен аукцион на поставку почти 2,4 тыс. т противогололёдного реагента на основе композиции хлористого кальция и натрия. Заказчиком выступает КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Начальная стоимость контракта — 42,7 млн руб.
В требованиях к качеству товара указаны наименьшее допустимое негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения и подтверждение изготовителем его соответствия установленным федеральным законодательством требованиям.
Реагент должен быть поставлен в срок с момента заключения контракта до 30 ноября 2021 года.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 9 июля 2021 года.
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