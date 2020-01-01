Владимир Плотников подал документы на выборы в гордуму Влиятельный депутат будет участвовать в кампании как кандидат-самовыдвиженец Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Плотников

Константин Долгановский

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников подал в горизбирком документы на участие в выборах в представительный орган власти краевого центра по округу №3 как кандидат-самовыдвиженец, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Местом работы Плотников указал ООО «КабельТехнологии Инновации» в должности советника. В сведениях также указаны данные о судимости по ч. 3 статей 147 и 148 УК РСФСР «Мошенничество» и «Вымогательство». Они погашены 1 сентября 1995 года.

«Единую Россию» по округу №3 будет представлять руководитель «Молодой гвардии» в Дзержинском районе Перми Ринат Сагидуллин.

В настоящее время в Пермской думе Владимир Плотников возглавляет временную комиссию по дорогам и благоустройству.

Выборы в городскую думу пройдут 17— 19 сентября 2021 года.

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